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15 июня 2021, 11:12 374

Дельцы с Черкасщины зарабатывали на фейковых COVID-справках до 100 тыс грн в месяц

15 июня 2021, 11:12 374
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Фото: из открытых источников
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В Черкассах Служба безопасности Украины разоблачила схему фальсификаций результатов ПЦР-тестов. Ежемесячно дельцы изготавливали до 100 поддельных справок

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Сделку организовала юрист одной из местных коммерческих структур. Через собственные связи среди представителей нескольких медлабораторий она наладила изготовление фальшивых справок", - говорится в сообщении.

По оперативной информации, ежемесячный доход участников сделки составил почти 100 тыс. грн.

По данным оперативников, организатор схемы передавала фальшивые документы заказчикам во время встреч в кофейнях.

Сейчас решается вопрос относительно сообщения правонарушительнице о подозрении.

Напомним, ранее на Киевщине СБУ заблокировала онлайн-ресурсы сбывали поддельные тесты на коронавирус.

Черкассы Лаборатория справка СБУ расследование

 
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