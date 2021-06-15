Дельцы с Черкасщины зарабатывали на фейковых COVID-справках до 100 тыс грн в месяц
В Черкассах Служба безопасности Украины разоблачила схему фальсификаций результатов ПЦР-тестов. Ежемесячно дельцы изготавливали до 100 поддельных справок
Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.
Сделку организовала юрист одной из местных коммерческих структур. Через собственные связи среди представителей нескольких медлабораторий она наладила изготовление фальшивых справок", - говорится в сообщении.
По оперативной информации, ежемесячный доход участников сделки составил почти 100 тыс. грн.
По данным оперативников, организатор схемы передавала фальшивые документы заказчикам во время встреч в кофейнях.
Сейчас решается вопрос относительно сообщения правонарушительнице о подозрении.
Напомним, ранее на Киевщине СБУ заблокировала онлайн-ресурсы сбывали поддельные тесты на коронавирус.