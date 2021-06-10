В Умані викрили незаконну приватизацію землі поблизу центру паломництва хасидів

Фото: СБУ

У Службі безпеки України встановили, що чиновники Черкащини планували вивести із держвласності земельні ділянки вартістю понад 10 млн грн, поблизу історико-культурного центру ім. Раббі Нахмана, де місце паломництва хасидів

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресцентр СБУ.

До складу організованої групи входили державний реєстратор однієї з ОТГ Черкаської області, колишні правоохоронці та підприємці. За розробленою "схемою", посадовці підробляли рішення органів місцевого самоврядування і незаконно реєстрували право власності на земельні ділянки", - повідомили оперативники.

Через такі дії комерсантам вдалось отримати у приватну власність майже 0,5 га земель поблизу історико-культурного центру ім. Раббі Нахмана в Умані. Наразі вирішується питання щодо повернення земель у державну власність.

П’ятьом організаторам оборудки повідомлено про підозру за низкою статей. Триває досудове слідство.

Раніше повідомлялось, що в Умані затримали 22-річного громадянина Ізраїлю, який влаштував стрілянину і поранив двох паломників-хасидів, також громадян цієї держави.