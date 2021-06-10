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10 июня 2021, 14:41 458

В Умани разоблачили незаконную приватизацию земли возле центра паломничества хасидов

10 июня 2021, 14:41 458
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Фото: СБУ
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В Службе безопасности Украины установили, что чиновники Черкащины планировали вывести из госсобственности земельные участки стоимостью более 10 млн грн, вблизи историко-культурного центра им. Рабби Нахмана, где место паломничества хасидов 

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

В состав организованной группы входили государственный регистратор одной из ОТГ Черкасской области, бывшие правоохранители и предприниматели. По разработанной "схеме", чиновники подделывали решения органов местного самоуправления и незаконно регистрировали право собственности на земельные участки", - сообщили оперативники.

За такие действия коммерсантам удалось получить в частную собственность почти 0,5 га земель вблизи историко-культурного центра им. Рабби Нахмана в Умани. Сейчас решается вопрос о возвращении земель в государственную собственность.

Пятерым организаторам сделки сообщено о подозрении по ряду статей. Продолжается досудебное следствие.

Ранее сообщалось, что в Умани задержали 22-летнего гражданина Израиля, устроивший стрельбу и ранивший двух паломников-хасидов, также граждан этого государства.

СБУ расследование земля Умань регистрация

 
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