На Черкащині викрили посадовця на привласненні 300 тисяч бюджетних коштів
На Черкащині внутрішня безпека поліції викрила посадовця відомчого дитячого закладу на привласненні 300 тисяч гривень. За розтрату бюджетних коштів директору оголошено про підозру.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Нацполіції.
63-річний посадовець, заради збагачення, провернув незаконну оборудку. Без фактичного виконання ремонтних робіт у дитячому оздоровчому закладі він перевів майже 300 тисяч гривень на рахунок третьої особи", - повідомили правоохоронці.
Наразі фігурантові оголошено про підозру за ч. 4 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.
Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.
Нагадаємо, в Чернівцях затримали на пропозиції хабаря керівника перинатального центру. Він запропонував чиновникам 12 тис. доларів, аби зберегти за собою керівну посаду.