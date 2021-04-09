На Черкащині викрили посадовця на привласненні 300 тисяч бюджетних коштів

Йому загрожує до восьми років позбавлення волі

Йому загрожує до восьми років позбавлення волі

Фото: Нацполіція

На Черкащині внутрішня безпека поліції викрила посадовця відомчого дитячого закладу на привласненні 300 тисяч гривень. За розтрату бюджетних коштів директору оголошено про підозру.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Нацполіції.

63-річний посадовець, заради збагачення, провернув незаконну оборудку. Без фактичного виконання ремонтних робіт у дитячому оздоровчому закладі він перевів майже 300 тисяч гривень на рахунок третьої особи", - повідомили правоохоронці.

Наразі фігурантові оголошено про підозру за ч. 4 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

Нагадаємо, в Чернівцях затримали на пропозиції хабаря керівника перинатального центру. Він запропонував чиновникам 12 тис. доларів, аби зберегти за собою керівну посаду.