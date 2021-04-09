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09 апреля 2021, 15:31 666

На Черкащине поймали чиновника на присвоении 300 тысяч бюджетных средств

09 апреля 2021, 15:31 666
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Ему грозит до восьми лет лишения свободы
Ему грозит до восьми лет лишения свободы
Фото: Нацполиция
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На Черкащине внутренняя безопасность полиции разоблачила чиновника ведомственного детского учреждения на присвоении 300 тысяч гривен. За растрату бюджетных средств директору объявлено о подозрении.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

63-летний чиновник, ради обогащения, провернул незаконную сделку. Без фактического выполнения ремонтных работ в детском оздоровительном учреждении он перевел почти 300 тысяч гривен на счет третьего лица", - сообщили правоохранители.

Сейчас фигуранту объявлено о подозрении по ч. 4 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Напомним, в Черновцах задержали на предложении взятки руководителя перинатального центра. Он предложил чиновникам 12 тыс. долларов, чтобы сохранить за собой руководящую должность.

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