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22 лютого 2021, 12:09 396

В Черкаській області за хабарництво судитимуть поліцейських

22 лютого 2021, 12:09 396
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Хабар вони отримали за допомогу в непритягненні до кримінальної відповідальності за викрадення авто
Хабар вони отримали за допомогу в непритягненні до кримінальної відповідальності за викрадення авто
Фото: з відкритих джерел
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Заступника начальника сектору Уманського ВП ГУ Нацполіції в Черкаській області та колишнього оперуповноваженого судитимуть за фактом одержання неправомірної вигоди.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Офіс генпрокурора.

Розслідуванням встановлено, що посадовець поліції спільно з колишнім правоохоронцем вимагали та одержали від фізичної особи неправомірну вигоду в розмірі 3500 доларів за непритягнення до кримінальної відповідальності за фактом співучасті у незаконному заволодінні транспортним засобом", - йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань.

Раніше повідомлялось, що через підозру у катуванні відсторонено співробітників Городищенського відділу поліції №2, що у Черкаській області.

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