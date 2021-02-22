В Черкаській області за хабарництво судитимуть поліцейських
Заступника начальника сектору Уманського ВП ГУ Нацполіції в Черкаській області та колишнього оперуповноваженого судитимуть за фактом одержання неправомірної вигоди.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Офіс генпрокурора.
Розслідуванням встановлено, що посадовець поліції спільно з колишнім правоохоронцем вимагали та одержали від фізичної особи неправомірну вигоду в розмірі 3500 доларів за непритягнення до кримінальної відповідальності за фактом співучасті у незаконному заволодінні транспортним засобом", - йдеться у повідомленні.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань.
Раніше повідомлялось, що через підозру у катуванні відсторонено співробітників Городищенського відділу поліції №2, що у Черкаській області.