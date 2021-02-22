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22 февраля 2021, 12:09 476

В Черкасской области за взяточничество будут судить полицейских

22 февраля 2021, 12:09 476
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Взятку они получили за помощь в непривлечение к уголовной ответственности за угон авто
Фото: из открытых источников
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Заместителя начальника сектора Уманского ОП ГУ Нацполиции в Черкасской области будут судить бывшего оперуполномоченного по факту получения неправомерной выгоды.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

Расследованием установлено, что чиновник полиции совместно с бывшим правоохранителем требовали и получили от физического лица неправомерную выгоду в размере 3500 долларов за непривлечение к уголовной ответственности по факту соучастия в незаконном завладении транспортным средством", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось следователями Главного следственного управления Государственного бюро расследований.

Ранее сообщалось, что из-за подозрение в пытках отстраненно сотрудников Городищенского отдела полиции №2, что в Черкасской области.

полиция взятка суд тюрьма расследование

 
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