В Черкасской области за взяточничество будут судить полицейских

Взятку они получили за помощь в непривлечение к уголовной ответственности за угон авто

Взятку они получили за помощь в непривлечение к уголовной ответственности за угон авто

Фото: из открытых источников

Заместителя начальника сектора Уманского ОП ГУ Нацполиции в Черкасской области будут судить бывшего оперуполномоченного по факту получения неправомерной выгоды.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора. Расследованием установлено, что чиновник полиции совместно с бывшим правоохранителем требовали и получили от физического лица неправомерную выгоду в размере 3500 долларов за непривлечение к уголовной ответственности по факту соучастия в незаконном завладении транспортным средством", - говорится в сообщении. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось следователями Главного следственного управления Государственного бюро расследований. Ранее сообщалось, что из-за подозрение в пытках отстраненно сотрудников Городищенского отдела полиции №2, что в Черкасской области.

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