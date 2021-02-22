В Черкасской области за взяточничество будут судить полицейских
Заместителя начальника сектора Уманского ОП ГУ Нацполиции в Черкасской области будут судить бывшего оперуполномоченного по факту получения неправомерной выгоды.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.
Расследованием установлено, что чиновник полиции совместно с бывшим правоохранителем требовали и получили от физического лица неправомерную выгоду в размере 3500 долларов за непривлечение к уголовной ответственности по факту соучастия в незаконном завладении транспортным средством", - говорится в сообщении.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось следователями Главного следственного управления Государственного бюро расследований.
Ранее сообщалось, что из-за подозрение в пытках отстраненно сотрудников Городищенского отдела полиции №2, что в Черкасской области.