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11 червня 2020, 13:33 10

На Черкащині бастують медики

11 червня 2020, 13:33 10
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Медикам Сміли Черкаської області не вистачає 18 мільйонів на зарплату
Медикам Сміли Черкаської області не вистачає 18 мільйонів на зарплату
Фото: Сміла.UA
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На сесію Смілянської міської ради прийшли працівники медичних закладів міста. Вони вимагають виплати заробітної плати за останні місяці.

Про це пише RegioNews з посиланням на Сміла.UA.

За інформацією керівників медустанов, додаткова потреба у фінансуванні закладів охорони здоров’я міста до кінця року складає 18 млн грн на виплату заробітної плати.

МОЗ у порівнянні з минулим роком зменшило фінансування, припинивши надання субвенцій, що передбачено проведеною медичною реформою. Саме це і спричинило нестачу коштів.

На даний час міськими закладами охорони здоров’я з різних причин не укладено достатньої кількості договорів з Національною службою здоров’я України про надання медичних послуг, що в свою чергу не дає можливості для забезпечення оплати праці медичних працівників, поінформувала влада Сміли.

Наразі, для додаткового надхоження коштів, медичними закладами подані на затвердження пакети тарифів на послуги, які не ввійшли за договорами, укладеними з НЗСУ.

Нагадаємо 18 травня, медики харківської станції "швидкої допомоги" вийшли на пікет з вимогою виплатити обіцяні 300% надбавок та забезпечити працівників засобами індивідуального захисту.

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