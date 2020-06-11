В Черкасской области бастуют медики

Медикам Смелы Черкасской области не хватает 18 миллионов на зарплату

Медикам Смелы Черкасской области не хватает 18 миллионов на зарплату

Фото: Сміла.UA

На сессию Смелянского городского совета пришли работники медицинских учреждений города. Они требуют выплаты заработной платы за последние месяцы.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Смела.UA.

По информации руководителей медучреждений, дополнительная потребность в финансировании учреждений здравоохранения города до конца года составляет 18 млн грн на выплату заработной платы.

Минздрав по сравнению с прошлым годом уменьшил финансирование, прекратив предоставление субвенций, что предусмотрено медицинской реформой. Именно это и вызвало нехватку средств.

В настоящее время городскими учреждениями здравоохранения по разным причинам не заключено достаточное количество договоров с Национальной службой здоровья Украины о предоставлении медицинских услуг, что в свою очередь не дает возможности для обеспечения оплаты труда медицинских работников, проинформировала власть Смели.

Сейчас, для дополнительного надхоження средств, медицинскими учреждениями поданы на утверждение пакеты тарифов на услуги, которые не вошли по договорам, заключенным с НЗСУ.

Напомним, 18 мая, медики харьковской станции "скорой помощи" вышли на пикет с требованием выплатить обещанные 300% надбавок и обеспечить работников средствами индивидуальной защиты.