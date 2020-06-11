09:42  11 июня
Коронавирус в Украине: за сутки заболело рекордное количество человек
09:17  11 июня
Венедиктова заявила о давлении со стороны Порошенко и его партии
08:20  11 июня
Сутки в ООС: боевики 14 раз нарушили "тишину", есть раненые
UA | RU
UA | RU
11 июня 2020, 13:33 9

В Черкасской области бастуют медики

11 июня 2020, 13:33 9
Читайте також українською мовою
Медикам Смелы Черкасской области не хватает 18 миллионов на зарплату
Медикам Смелы Черкасской области не хватает 18 миллионов на зарплату
Фото: Сміла.UA
Читайте також
українською мовою

На сессию Смелянского городского совета пришли работники медицинских учреждений города. Они требуют выплаты заработной платы за последние месяцы.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Смела.UA.

По информации руководителей медучреждений, дополнительная потребность в финансировании учреждений здравоохранения города до конца года составляет 18 млн грн на выплату заработной платы.

Минздрав по сравнению с прошлым годом уменьшил финансирование, прекратив предоставление субвенций, что предусмотрено медицинской реформой. Именно это и вызвало нехватку средств.

В настоящее время городскими учреждениями здравоохранения по разным причинам не заключено достаточное количество договоров с Национальной службой здоровья Украины о предоставлении медицинских услуг, что в свою очередь не дает возможности для обеспечения оплаты труда медицинских работников, проинформировала власть Смели.

Сейчас, для дополнительного надхоження средств, медицинскими учреждениями поданы на утверждение пакеты тарифов на услуги, которые не вошли по договорам, заключенным с НЗСУ.

Напомним, 18 мая, медики харьковской станции "скорой помощи" вышли на пикет с требованием выплатить обещанные 300% надбавок и обеспечить работников средствами индивидуальной защиты.

зарплаты реформа деньги протесты Черкасская область медики врачи
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
06 июня 2020
Вещий Тищенко, вангующий Черняк и невезучий Кучер, – НеПогода
29 мая 2020
Как шалят Тищенко, Бондаренко и "дети Моргунова", – НеПогода
22 мая 2020
Ермак, бандит и четыре губернатора в LIFTе, – НеПогода
Все видео »
Местный депутат и аудитор, или Кто контролирует автовокзалы Полтавской области
Продуктовые наборы и ботофермы: в Кропивницком готовятся выбирать мэра
Все публикации »
Виктор Небоженко
Михаил Дяденко
Юрий Бутусов
Все блоги »