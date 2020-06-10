"Качнуть" не получилось: глава Черкасской ОГА Боднар заявил, что причин для выражения недоверия нет
Председатель Черкасской ОГА Роман Боднар считает, что в облсовете не хватит голосов для выражения ему недоверия.
Об этом Роман Боднар рассказал на пресс-конференции, сообщает Regionews со ссылкой на 18000.com.ua.
Этот вопрос заполитизирован. Никаких оснований для выражения недоверия нет, но приближается выборы, и все понимают, что надо "качнуть” руководителя области, чтобы он был более покладистый относительно возможных вопросов, – считает Боднар.
По его словам, на регламентной комиссии вопрос о недоверии председателю ОГА не нашел поддержки.
Также председатель ОГА выразил уверенность, что 2\3 голосов для принятия решения о недоверии в областном совете нет.
Напомним, в пятницу, 12 июня, состоится сессия Черкасского областного совета.
Ранее сообщалось, что фракция ВО "Свобода” зарегистрировала проект о выражении недоверия председателю Черкасской ОГА Романа Боднарю.