Черкаську область поділять на 5 районів

Черкаську область найближчим часом можуть розділити на 5 повітів

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Черкаську область найближчим часом можуть розділити на 5 повітів

Про це інформують RegioNews із посиланням на ЧЕ24.online.

Голова Черкаської ОДА Роман Боднар повідомив, що таке рішення - це результат змін, які стали можливі завдяки реформі адміністративно-територіального устрою України.

Робочий варіант проекту - це поділ області на 5 повітів: Черкаський (центр - місто Черкаси, площа - 3,8 тис км. кв, населення - 418,3 тис осіб), Золотоносівський (центр - місто Золотоноша, площа - 4,6 тис км. кв, населення - 145, 3 тис осіб), Звенигородський (центр - місто Звенигородка, площа - 4,2 тис км.кв, населення - 186,4 тис осіб), Смілянський (центр - місто Сміла, площа - 2,7 тис км.кв, населення - 167, 2 тис осіб) та Уманський (центр - місто Умань, площа - 5,4 тис км.кв, населення - 290 тис осіб).

Щодо доцільності створення Смілянського району зараз тривають дебати.

Нагадаємо, що Черкаська область розташована у центральній лісостеповій частині країни по обидва берега середньої течії Дніпра та Південного Бугу. Займає площу в 20, 9 км кв, на якій проживає 1 млн 220 тис 363 особи.

Область утворена 7 січня 1954 року. Наразі включає в себе 20 районів.

Як писали RegioNews раніше, у лютому 2020 року Черкаська обласна адміністрація надіслала до Кабміну пропозиції щодо змін до перспективного плану, за яким область поділять на 67 громад.