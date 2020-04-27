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Александра Василенко журналист info@regionews.ua
27 апреля 2020, 18:35 24

Черкасскую область поделят на 5 районов

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27 апреля 2020, 18:35 24
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Черкасскую область в ближайшее время могут разделить на 5 уездов
Фото: Wikipedia.org
Черкасскую область в ближайшее время могут разделить на 5 уездов

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на ЧЕ24.online.

Председатель Черкасской ОГА Роман Боднар сообщил, что такое решение - это результат изменений, которые стали возможны благодаря реформе административно-территориального устройства Украины.

Рабочий вариант проекта - это разделение области на 5 уездов: Черкасский (центр - город Черкассы, площадь - 3,8 тыс км. кв, население - 418,3 тыс. человек), Золотоновоский (центр - город Золотоноша, площадь - 4,6 тыс км. кв, население - 145, 3 тыс. человек), Звенигородский (центр - город Звенигородка, площадь - 4,2 тыс км.кв, население - 186,4 тыс. человек), Смелянский (центр - город Смела, площадь - 2,7 тыс км.кв, население - 167, 2 тыс. человек) и Уманский (центр - город Умань, площадь - 5,4 тыс км.кв, население - 290 тыс. человек).

Относительно целесообразности создания Смелянского района сейчас идут дебаты.

Напомним, что Черкасская область расположена в центральной лесостепной части страны по оба берега среднего течения Днепра и Южного Буга. Занимает площадь 20, 9 кв. км, на которой проживает 1 млн 220 тыс 363 человек.

Область образована 7 января 1954 года. Сейчас включает в себя 20 районов.

Как писали RegioNews ранее, в феврале 2020 года Черкасская областная администрация направила в Кабмин предложения относительно изменений перспективного плана, по которому область поделят на 67 общин.


админреформа децентрализация Черкасская область
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