В Черкассах горсовет соберется на особое заседание

24 марта Черкасский горсовет соберется, чтобы продолжить работу семьдесят девятого пленарного заседания. Из-за опасности заражения коронавирусом будут работать за закрытыми дверями

Фото: Черкасский горсовет

24 марта Черкасский горсовет соберется, чтобы продолжить работу семьдесят девятого пленарного заседания. Из-за опасности заражения коронавирусом будут работать за закрытыми дверями

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на официальный сайт Черкасского городского совета. Заседание начнется в 12:00. Депутаты продолжат рассматривать отраслевые и земельные вопросы. В работе примут участие отдел по вопросам работы совета, докладчики, юридическая служба и главный специалист отдела информационных технологий. Как сообщали RegioNews ранее, 19 марта в 10:00 началось заседание Черкасского городского совета с ограниченным доступом.

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