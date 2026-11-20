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Прикордонники зупинили на кордоні з Румунією пасажирський автобус. Проте замість пасажирів там були гроші - півмільярда доларів

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

Водієм пасажирського автобуса був громадянин Туреччини. Від працівників СБУ прикордонники дізнались, що він може перевозити велику суму коштів, тому транспорт направили на перевірку. В результаті в автобусі знайшли сховок з великою сумою.

"Усього виявлено та вилучено 500 тисяч доларів США. Також вилучений автобус. Представники митниці склали відповідний протокол", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Запорізькій області правоохоронці викрили злочинну організацію, яка займалася виготовленням та збутом метамфетаміну. Нарколабораторію облаштували у приватному будинку. Обладнання та хімічні компоненти для виробництва закуповували через інтернет і довірених осіб.