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Пограничники остановили на границе с Румынией пассажирский автобус. Однако вместо пассажиров там были деньги – полмиллиарда долларов

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

Водителем пассажирского автобуса был гражданин Турции. От работников СБУ пограничники узнали, что он может перевозить большую сумму, поэтому транспорт направили на проверку. В результате в автобусе нашли тайник с большой суммой.

"Всего обнаружено и изъято 500 тысяч долларов США. Также изъят автобус. Представители таможни составили соответствующий протокол", - говорится в сообщении.

Напомним, в Запорожской области правоохранители разоблачили преступную организацию, занимавшуюся изготовлением и сбытом метамфетамина. Нарколаборатория была обустроена в частном доме. Оборудование и химические компоненты для производства закупали через Интернет и доверенных лиц.