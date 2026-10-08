Переправляли чоловіків через ліс до Румунії: п’ятьом учасникам схеми загрожує до 9 років

Фото: Офіс Генерального прокурора

Прокурори Чернівецької обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо п’ятьох учасників організованої групи, яких підозрюють в організації незаконного переправлення чоловіків через державний кордон України до Румунії.

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews .

Матеріали щодо ще двох учасників групи виділили в окреме кримінальне провадження.

За даними слідства, організатором схеми був 43-річний житель прикордонної території. Він залучив до незаконної діяльності ще шістьох людей, переважно місцевих жителів, які добре знали лісову та прикордонну місцевість.

Чоловіків, які хотіли незаконно виїхати з України, учасники групи звозили до заздалегідь визначеного місця. Звідти їх групами по 5–7 осіб проводили лісовими маршрутами у напрямку Румунії.

Для координації своїх дій учасники схеми використовували рації та позивні. За пересуванням стежили за допомогою тепловізорів, приладів нічного бачення та фотопасток.

Вартість незаконного переправлення становила від 5 до 15 тисяч євро з однієї людини.

У період із листопада 2025 року до березня 2026-го правоохоронці задокументували щонайменше чотири епізоди незаконного переправлення. За даними слідства, цим маршрутом скористалися понад 20 чоловіків, а загальний заробіток учасників групи перевищив 200 тисяч євро.

Під час одного з обшуків правоохоронці також виявили в будинку шістьох чоловіків призовного віку, яких, за даними слідства, готували до незаконного переправлення через державний кордон.

Дії обвинувачених кваліфікували за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України — незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене організованою групою.

У разі доведення вини їм загрожує до дев’яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше у Сумській області отримали підозри двоє адвокатів та двоє суддів. Виявилось, вони займались схемою з фіктивними рішеннями для ухилення від мобілізації.