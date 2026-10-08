Переправляли мужчин через лес в Румынию: пяти участникам схемы грозит до 9 лет

Фото: Офис Генерального прокурора

Прокуроры Черновицкой областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении пяти участников организованной группы, подозреваемых в организации незаконной переправки мужчин через государственную границу Украины в Румынию.

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

Материалы относительно еще двух участников группы выделили в отдельное уголовное производство.

По данным следствия, организатором схемы являлся 43-летний житель приграничной территории. Он привлек к незаконной деятельности еще шесть человек, преимущественно местных жителей, хорошо знавших лесную и пограничную местность.

Мужчин, которые хотели незаконно уехать из Украины, участники группы свозили в заранее определенное место. Оттуда их группами по 5–7 человек проводили по лесным маршрутам в направлении Румынии.

Для координации своих действий участники схемы использовали рации и позывные. За передвижением следили с помощью тепловизоров, приборов ночного видения и фотоловушек.

Стоимость незаконной переправки составила от 5 до 15 тысяч евро с одного человека.

В период с ноября 2025 года по март 2026-го правоохранители задокументировали по меньшей мере четыре эпизода незаконной переправки. По данным следствия, этим маршрутом воспользовались более 20 человек, а общий заработок участников группы превысил 200 тысяч евро.

Во время одного из обысков правоохранители также обнаружили в доме шестерых мужчин призывного возраста, которых, по данным следствия, готовили к незаконной переправке через государственную границу.

Действия обвиняемых квалифицировали по части 3 статьи 332 Уголовного кодекса Украины - незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, совершенная организованной группой.

В случае доказательства вины им грозит до девяти лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Сумской области получили подозрения двое адвокатов и двое судей. Оказалось, они занимались схемой с фиктивными решениями по уклонению от мобилизации.