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03 вересня 2026, 23:40

На Буковині аферисти вкрали у жінки всі гроші з картки

03 вересня 2026, 23:40
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Фото: Національна поліція
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На Буковині жінка стала жертвою шахрайства. Правоохоронці попереджають громадян про схеми аферистів

Про це повідомляє поліція Чернівецької області, передає RegioNews.

До правоохоронців звернулась 60-річна жінка. Вона розповіла, що за невідомих обставин з її картки аферисти перерахували понад 68 тисяч гривень. Наразі правоохоронці розпочали розслідування.

"Співробітники поліції вкотре закликають буковинців дотримуватись правил онлайн-безпеки та нерозголошувати конфіденційну інформацію, яка стосується банківських рахунків стороннім особам", - кажуть правоохоронці.

Нагадаємо, на Рівненщині жінка орендувала в аферистів неіснуючий будинок. 35-річна жителька Рівненського району у соцмережі знайшла оголошення про оренду будиночка на озері. Вона перерахувала невідомому чоловіку 3 500 гривень. Проте після цього її заблокували.

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