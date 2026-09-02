На Житомирщині жінка "подарувала" аферистам всі свої збереження

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Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

Жителька Бердичівського району звернулась до поліції. Їй зателефонувала незнайомка, яка представилась співробітницею банку та повідомила про нібито терміновий перевипуск банківської картки. Спочатку жінка відмовила, але потім їй зателефонував чоловік, який теж назвався представником банку. В результаті її переконали.

Жінка увійшла до застосунку та виконала його вказівки. Зокрема, повідомила йому код із SMS-повідомлення. В результаті з її рахунку на іншу банківську картку перерахували понад 21 тисячу гривень.

"Водночас поліція вкотре закликає громадян бути обережними, зокрема не повідомляти стороннім особам PIN-коди, паролі, коди з SMS, дані картки та іншу конфіденційну інформацію. У разі будь-яких пропозицій вказати таку інформацію під час телефонної розмови – припиніть спілкування. Для з’ясування питань щодо ваших рахунків – самостійно зверніться до банківської установи", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, на Рівненщині жінка орендувала в аферистів неіснуючий будинок. 35-річна жителька Рівненського району у соцмережі знайшла оголошення про оренду будиночка на озері. Вона перерахувала невідомому чоловіку 3 500 гривень. Проте після цього її заблокували.