Атака БпЛА на Бровари: на підприємстві спалахнула масштабна пожежа

Фото: Ігор Сапожко/Телеграм

У Броварах Київської області 21 вересня внаслідок атаки російського безпілотника виникла пожежа на одному з підприємств

Про це повідомив міський голова Броварів Ігор Сапожко, передає RegioNews .

За його словами, після атаки на місце події були повідомлені рятувальники та всі екстрені служби.

"Рятувальники та усі екстрені служби повідомлені. Більше інформації згодом", — зазначив Сапожко.

Інформація про масштаби пожежі, можливі руйнування та постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, що у Звягельському районі Житомирщини внаслідок російської атаки 21 вересня виникли пожежі на двох автозаправних станціях.