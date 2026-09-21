На Херсонщині через ворожі обстріли та атаки дронів поранено трьох цивільних

Фото: Херсонська обласна прокуратура

На Херсонщині внаслідок російських обстрілів 21 вересня постраждали троє цивільних. Російські військові били по населених пунктах області артилерією та безпілотниками

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews .

За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочали досудове розслідування за фактами можливого вчинення воєнних злочинів за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

За даними слідства, 21 вересня 2026 року російські війська обстрілювали населені пункти Херсонщини з артилерії та атакували їх за допомогою БпЛА.

Станом на 17:30 відомо про трьох травмованих. Поранень зазнали житель Урожайного та двоє мешканців Херсона. Усі троє постраждали внаслідок атак російських дронів.

Також через російські обстріли пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, церква, приміщення лікарні та адміністративна будівля.

Пошкоджень зазнав і транспорт — службові, вантажні та легкові автомобілі.

Нагадаємо, що російські війська продовжують завдавати ударів по об'єктах паливної інфраструктури Житомирщини. Цього разу під удар потрапила автозаправна станція на трасі М-06 у передмісті Звягеля.