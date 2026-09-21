Водій посадовця ОГП Сергій Куций вніс 3 млн грн застави і вийшов із СІЗО

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Сергій "Камрад" Куций, водій посадовця Офісу генерального прокурора Сергія Кропиви та підозрюваний у справі "Карфаген", вніс 3 млн грн застави та вийшов із СІЗО

Про це повідомив Центр протидії корупції, передає RegioNews .

Після внесення застави суд поклав на Куцого низку процесуальних обов’язків. Зокрема, він має прибувати за кожним викликом детектива, прокурора та суду, повідомляти про зміну місця проживання і роботи, здати паспорти для виїзду за кордон та утримуватися від спілкування з визначеними особами.

Серед них — Сергій Кропива та Єлизавета Івахненко. Також Куций має носити електронний браслет.

За даними ЦПК, після внесення застави Куций через свого захисника відмовився від апеляційної скарги. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду прийняла цю відмову.

Сам Сергій Куций є водієм Сергія Кропиви, який наразі перебуває під вартою. Суд визначив для Кропиви можливість внесення 120 млн грн застави.

За версією слідства, Сергій Куций був учасником злочинної організації, яку, як вважають правоохоронці, створив Сергій Кропива.

Слідчі стверджують, що Куций відповідав за безпеку під час поїздок і зустрічей Кропиви на службовому автомобілі. Зокрема, він нібито використовував незареєстровані номерні знаки для конспірації.

Також, за даними слідства, Куций отримував гроші від осіб, пов’язаних із колцентрами, та передавав їх своєму керівнику.

Крім того, правоохоронці закидають йому участь у легалізації коштів та виконання інших доручень, які, за версією слідства, надходили від очільника угруповання.

Водночас остаточну винуватість Куцого має встановити суд.

Нагадаємо, 4 вересня стало відомо, що НАБУ проводить слідчі дії в Офісі генерального прокурора в межах спецоперації "Карфаген" із викриття злочинної організації.

Наступного дня ОГП підтвердив проведення детективами НАБУ обшуків у службових приміщеннях, якими користується тоді ще генпрокурор Руслан Кравченко.

У межах операції НАБУ і САП також затримали заступника начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва ОГП Сергія Кропиву.

6 вересня ВАКС взяв Кропиву під варту до 2 листопада з альтернативою застави 120 млн грн.