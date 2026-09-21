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21 вересня 2026, 19:58

У Харкові поліція повідомила про підозру чоловіку за напад на правоохоронця та дебош

21 вересня 2026, 19:58
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Фото: поліція Харківської області
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У Харкові молодику повідомили про підозру у погрозі або насильстві щодо працівника правоохоронного органу. Під час припинення його протиправних дій один із поліцейських отримав легкі тілесні ушкодження

Про це повідомила поліця Харківської області, передає RegioNews.

Під час відпрацювання території оперативники виявили біля входу до магазину молодика, який поводився агресивно та голосно лаявся.

На законні вимоги співробітників охорони припинити протиправну поведінку чоловік не реагував та намагався вступити з ними у бійку. Охоронці застосували до нього сльозогінний газ, після чого на місце події викликали медиків та поліцейських.

Правоохоронці припинили протиправні дії чоловіка та супроводили його до карети швидкої допомоги. Однак вже в автомобілі швидкої він знову почав нецензурно висловлюватися та кидатися на медичних працівників.

На законні вимоги заспокоїтися чоловік не реагував. Щоб захистити медиків, поліцейські втрутилися та застосували заходи фізичного впливу для припинення його дій.

Під час виконання службових обов’язків один із правоохоронців отримав легкі тілесні ушкодження.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України — погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу.

Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Нагадаємо, що у Харкові поліція затримала чоловіка, якого підозрюють у розбійному нападі та замаху на умисне вбивство двох орендарів. Під час конфлікту він поранив 43-річного чоловіка металевими ножицями та ножем, а 58-річну жінку — в обличчя.

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