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21 вересня 2026, 18:47

На Кіровоградщині директору підприємства повідомили про підозру через забруднення землі на 10 млн грн

21 вересня 2026, 18:47
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Фото: Кіровоградська обласна прокуратура
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У Світловодську Кіровоградської області директору підприємства, яке займалося переробкою відпрацьованих автомобільних шин, повідомили про підозру у забрудненні земель

Про це повідомила Кіровоградська обласна прокуратура, передає RegioNews.

За даними слідства, відходи піролізу складували безпосередньо на ґрунті. Площа забрудненої ділянки становить майже один гектар, а завдану довкіллю шкоду оцінили майже у 10 млн гривень.

За процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої екологічної прокуратури Кіровоградської обласної прокуратури правоохоронці встановили порушення під час діяльності підприємства, яке переробляло автомобільні шини методом піролізу.

Піроліз передбачає термічне розкладання шин за високої температури без доступу кисню. Унаслідок цього утворюються піролізна рідина, газ, металобрухт і твердий вуглецевий залишок.

За версією слідства, із серпня 2024 року до грудня 2025 року продукти піролізу відпрацьованих шин складали безпосередньо на поверхню ґрунту земельної ділянки, яку підприємство використовувало на умовах суборенди.

Під час обшуку правоохоронці зафіксували забруднення ґрунту цинком та міддю. Вміст цинку у відібраних зразках перевищував гранично допустиму концентрацію більш ніж у 11 разів, а міді — удвічі.

За висновком спеціаліста, таке забруднення могло виникнути внаслідок господарської діяльності, пов’язаної з піролізом автомобільних шин.

Проведена судова інженерно-екологічна експертиза встановила, що через порушення правил поводження з відходами було забруднено 9950 квадратних метрів землі — майже один гектар.

Розмір завданої довкіллю шкоди становить 9 млн 986 тис. гривень.

Директору підприємства повідомили про підозру за ч. 1 ст. 239 Кримінального кодексу України — забруднення або псування земель речовинами, відходами чи іншими матеріалами, шкідливими для довкілля, внаслідок порушення спеціальних правил, якщо це створило небезпеку для довкілля.

Нагадаємо, що у Кам’янському районі Дніпропетровської області перед судом постане 66-річний чоловік, який самовільно зайняв земельну ділянку площею понад 1,3 га та використовував її для вирощування соняшнику.

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