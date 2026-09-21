У Черкасах автомобіль збив жінку на пішохідному переході
У Черкасах автомобіль Citroen Picasso скоїв наїзд на 76-річну жінку, яка переходила дорогу нерегульованим пішохідним переходом. Потерпілу госпіталізували до лікарні. Поліція розслідує обставини ДТП
Про це повідомила поліція Черкаської області, передає RegioNews.
Аварія сталася 21 вересня близько 07:30 на вулиці Смілянській, поблизу перехрестя з вулицею Оборонною.
За попередніми даними поліції, 56-річний водій Citroen Picasso здійснив наїзд на 76-річну жінку, яка переходила проїзну частину нерегульованим пішохідним переходом.
На момент дорожньо-транспортної пригоди світлофор працював у режимі миготливого жовтого сигналу.
Унаслідок ДТП жінка отримала тілесні ушкодження. Медики госпіталізували її до лікарні.
Слідчі Черкаського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому тілесні ушкодження.
Правоохоронці встановлюють усі обставини аварії.
Нагадаємо, що у селі Охматків Млинівської громади сталася ДТП, унаслідок якої постраждали дві малолітні сестри. 24-річний водій мотоцикла Viper наїхав на дітей, які їхали велосипедом у попутному напрямку.