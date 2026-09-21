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21 вересня 2026, 18:53

У Черкасах автомобіль збив жінку на пішохідному переході

21 вересня 2026, 18:53
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Фото: поліція Черкаської області
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У Черкасах автомобіль Citroen Picasso скоїв наїзд на 76-річну жінку, яка переходила дорогу нерегульованим пішохідним переходом. Потерпілу госпіталізували до лікарні. Поліція розслідує обставини ДТП

Про це повідомила поліція Черкаської області, передає RegioNews.

Аварія сталася 21 вересня близько 07:30 на вулиці Смілянській, поблизу перехрестя з вулицею Оборонною.

За попередніми даними поліції, 56-річний водій Citroen Picasso здійснив наїзд на 76-річну жінку, яка переходила проїзну частину нерегульованим пішохідним переходом.

На момент дорожньо-транспортної пригоди світлофор працював у режимі миготливого жовтого сигналу.

Унаслідок ДТП жінка отримала тілесні ушкодження. Медики госпіталізували її до лікарні.

Слідчі Черкаського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому тілесні ушкодження.

Правоохоронці встановлюють усі обставини аварії.

Нагадаємо, що у селі Охматків Млинівської громади сталася ДТП, унаслідок якої постраждали дві малолітні сестри. 24-річний водій мотоцикла Viper наїхав на дітей, які їхали велосипедом у попутному напрямку.

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