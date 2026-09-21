У Києві чоловік купив квартиру на гроші родини загиблого воїна

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У Києві викрили чоловіка, який незаконно отримав виплати для родини загиблого військового. На ці гроші він купив собі квартиру

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Як з'ясувалось, чоловік обманув брата загиблого військового. Згодом він звернувся до відповідних органів як нібито батько захисника для отримання грошової допомогу. На його рахунок надійшло 3,5 мільйона гривень. На ці гроші чоловік купив нерухомість у Бучанському районі.

Відомо, що у загиблого військового також лишився малолітній син, який через шахрая втратив 3,5 мільйона гривень.

Зловмисника затримали. Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше на Житомирщині жінка виманила гроші у матері військового. Вона обіцяла, що нібито допоможе в поверненні зниклого безвісти захисника.