Нерозірвані дрони, рештки тіл окупантів: прикордонник показав "дорогу смерті" росіян
Прикордонники показали, як виглядають місця, де колись були позиції ворога. Тепер там нічого від росіян не лишилось
Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.
Екіпаж підрозділу "Фенікс" зайшов на територію, де ще нещодавно був логісничний маршрут росіян. Наразі там нерозірвані FPV-дрони, знищені ворожі позиції, фрагменти тіл ворожої піхоти.
"Саме такими є реалії війни. Противник не забирає своїх загиблих — він залишає їх на поталу безпритульним тваринам. Бо для їхнього командування ліквідований солдат — не герой, а лише гвинтик у системі, який не виконав завдання й заслуговує тільки на забуття", - кажуть військові.
Нагадаємо, раніше прикордонники показували, як українські дрони знищили російський "Град".
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