Прокурор із Хмельниччини потрапив у скандал через OnlyFans: його звільнили

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Прокурора Хмельницької обласної прокуратури Антона Венделя звільнили після скандалу з акаунтом на OnlyFans та інтимними відео

Про це пише ZAXID.NET із посиланням на місцеві ЗМІ, передає RegioNews.

Зазначається, що в січні 2026 року Вендель почав надсилати секретарям і помічницям Хмельницького міськрайонного суду повідомлення сексуального змісту.

Згодом він зареєструвався на платформі OnlyFans під псевдонімом Adonis, де публікував відверті відео.

Як стверджується, частину матеріалів могли знімати у службовому кабінеті прокуратури. Ці відео прокурор також надсилав працівницям суду.

Спочатку Венделя перевели до Летичівської окружної прокуратури, а 9 липня його звільнили з органів прокуратури.

Згідно з декларацією за 2025 рік, Антон Вендель та його родина володіють нерухомістю, земельними ділянками та автомобілем Skoda Octavia. Також у декларації вказано 10 тисяч доларів готівкових заощаджень.

У 2023 році Вендель придбав дачний будинок у селі Олешин Хмельницького району площею 45,2 кв. м вартістю 611 тисяч гривень. Його дружина у 2025 році стала власницею земельної ділянки у Хмельницькому площею 0,0616 га.

Основним доходом родини була зарплата Венделя в Хмельницькій обласній прокуратурі – 1,1 млн грн за звітний період. Офіційних доходів дружина не декларувала.

Наразі офіційних коментарів від прокуратури щодо деталей звільнення немає.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд визнав винним колишнього суддю Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області в одержанні неправомірної вигоди. Йому призначили п'ять років позбавлення волі з конфіскацією частини майна.