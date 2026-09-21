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21 вересня 2026, 21:10

В Україні запровадили нові правила для лікарень під час повітряних тривог

21 вересня 2026, 21:10
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Фото з відкритих джерел
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Український уряд затвердив нові правила роботи медичних закладів. Тепер це залежатиме від рівня повітряної загрози

Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький, передає RegioNews.

За словами голови уряду, під час жовтого рівня загрози медичні заклади будуть продовжувати роботу. При цьому повинен бути повний доступ працівникам, пацієнтам і відвідувачам до укриттів.

У випадку червоного рівня загрози пацієнти та працівники повинні пройти в укриття. При цьому це не впливає на операції, реанімацію та інші процеси, які не можна переривати. Що стосується пацієнтів, яких неможливо переміщувати, то їх будуть лікувати у найбільш безпечних приміщеннях.

"Екстрена медицина працює безперервно. Пацієнтів з невідкладними станами приймають незалежно від рівня загрози. Диспетчерські служби приймають виклики, бригади швидкої виїжджають до пацієнтів", - каже Сергій Корецький.

Він додав, що Уряд доручив посилити захист операційних, реанімацій, пологових і приймальних відділень, приміщень із резервними джерелами живлення та критично важливим медичним обладнанням.

Нагадаємо, раніше запровадили новий порядок оповіщення про повітряну загрозу, який передбачає різний алгоритм дій залежно від рівня небезпеки. Відтепер жовтий рівень повітряної загрози не означає автоматичної зупинки чи перенесення культурної події.

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