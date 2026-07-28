Фото: ДПСУ

Оперативники Чернівецького прикордонного загону викрили жителя Буковини, який намагався незаконно переправити через держкордон чоловіка призовного віку

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Організатор схеми на власному авто віз клієнта до кордону, де мав показати маршрут до Румунії в обхід пунктів пропуску. За нелегальний похід клієнт сплатив 5 тисяч доларів.

Прикордонники зупинили автомобіль та затримали обидвох порушників. Гроші та авто вилучили.

Організатора затримали. Йому оголосили про підозру за ст. 332 КК України та взяли під варту з правом внесення застави.

Нагадаємо, раніше на Вінниччині двоє братів із Харкова намагалися втекти за кордон через Дністер на акваскутерах. Реалізувати задум чоловікам не вдалося.