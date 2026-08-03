На Дніпропетровщині за 12 тисяч продавали "путівки" за кордон для ухилянтів

Фото: Національна поліція

У Дніпрі чоловік організував схему для ухилянтів. З кожного клієнта він сподівався заробляти 12 тисяч доларів

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Організатором схеми виявився 47-річний житель Дніпра. Він обіцяв виготовити документи про непридатність до військової служби за станом здоров’я, що мали стати підставою для зняття з військового обліку та подальшого перетину державного кордону. За свою "послугу" він просив 12 тисяч доларів.

"30 липня слідчі поліції провели три санкціоновані обшуки на території міста Дніпра, під час яких вилучили незаконно отримані кошти. За результатами проведених слідчих дій чоловіку повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон України)", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, СБУ та Нацполіція викрили вісьмох організаторів схем ухилення від мобілізації у різних регіонах України. За суми від 2,5 до 8,5 тисячі доларів ділки допомагали військовозобов’язаним виїхати за кордон або отримати фальшиві документи для уникнення призову.