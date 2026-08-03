Громадам доведеться конкурувати за гроші ЄС: експерти пояснили чому

Фото: We Build Ukraine

Головним бар'єром для українських громад після вступу країни до Європейського Союзу може стати не обсяг доступного фінансування, а відсутність підготовлених проєктів, професійних команд і управлінської спроможності. Саме ці фактори визначатимуть, чи зможе громада залучати європейські кошти

Про це заявили учасники форуму "Зміни Тут: Європа починається з громад", організованого аналітичним центром We Build Ukraine.

За словами заступника голови Представництва ЄС в Україні Гедімінаса Навіцкаса, євроінтеграція реалізовуватиметься не лише на рівні центральної влади. Центральна влада може ухвалити закон, але перетворювати його на нову якість води, доріг, громадського транспорту та муніципальних послуг доведеться громадам.

"Вступ до Європейського Союзу вирішується не в Брюсселі чи Києві, а по всій країні", - зазначив він.

Водночас успіх цього процесу залежатиме від готовності самих громад до нових правил і відповідальності. Як наголосив засновник We Build Ukraine Олександр Кубраков:

"У кожному напрямі є домашня робота, яку маємо зробити, бо ніхто не зробить її замість нас".

Як наголосила голова парламентського Комітету з питань організації державної влади Олена Шуляк, близько 70% рішень, пов'язаних із євроінтеграцією, імплементуються на місцевому та регіональному рівнях, а більше половини переговорних розділів щодо вступу безпосередньо або опосередковано стосуються місцевого самоврядування.

Водночас доступ до фінансування залежатиме від того, наскільки громади готові працювати за європейськими правилами. Учасники форуму наголосили, що європейські фонди не працюють як автоматичний механізм розподілу коштів - перевагу отримують громади, які мають якісно підготовлені проєкти, професійні команди та можуть забезпечити прозоре управління.

Проактивний підхід уже демонструють окремі українські громади. Під час форуму Дрогобицька, Долинська та Шумська громади представили практичні кейси підготовки до нових вимог: від оптимізації видатків на основі аналізу даних і міжнародного партнерства до інвентаризації активів, детінізації землекористування та залучення бізнесу.

За словами учасників форуму, саме історія успішно реалізованих проєктів, прозорість рішень і спроможність команди дедалі більше впливатимуть на здатність громади залучати європейське фінансування.

Економіст і засновник Advanter Group Андрій Длігач закликав місцеву владу вже зараз готувати масштабні проєкти.

"На рівні громад ми маємо навчитися працювати з великими проєктами і мріяти по-великому", - сказав він.

Виконавчий директор ІСАР "Єднання" Володимир Шейгус наголосив, що розвиток громад залежить не лише від ресурсів, а й від готовності брати відповідальність за зміни. "Люди не чекали, коли хтось щось зробить. Люди об'єдналися і вступили в боротьбу", - зазначив він, проводячи паралель між досвідом українського суспільства під час війни та необхідністю такої ж проактивності у розвитку громад.

Окрему увагу під час дискусії приділили інвестиційній привабливості громад. За словами партнера UNIT.City та Ukraine Phoenix Tech Fund Кирила Бондаря, інвестори оцінюють не лише економічні показники.

"Гроші шукають не швидкий прибуток, а картину майбутнього, яку готові підтримати", - наголосив він.

На його думку, конкурентною перевагою громад після вступу України до ЄС стане не лише доступ до ресурсів, а й здатність реалізовувати проєкти, працювати за прозорими правилами та формувати довіру.

Водночас результати опитування учасників програми "Зміни Тут" показали, що головними бар'єрами для розвитку громад самі представники місцевого самоврядування вважають нестачу фінансування, кадровий дефіцит і відсутність підготовлених проєктів.

Водночас редактор і співзасновник "Європейської правди" Сергій Сидоренко застеріг, що одним із ризиків на шляху до членства України в ЄС може стати втрата суспільної впевненості у досяжності цієї мети.

"Однією з ключових загроз є втрата віри в те, що євроінтеграція відбудеться", - зауважив він.

За словами Сергія Сидоренка, Україна вже проходила подібні етапи під час укладення Угоди про асоціацію та запровадження безвізового режиму. "Ми вміємо переконати себе, що не досягнемо успіху. А після цього досягаємо його. Щоразу", — підкреслив він.

Цю думку продовжила головна редакторка та співзасновниця The Kyiv Independent Ольга Руденко, яка наголосила, що Україна має достатній суспільний ресурс для проходження цього шляху. "У нас є дуже сильний фундамент для перегляду суспільного договору. У нас є історія про себе", — сказала вона.

Водночас експерти сходяться на думці, що віра в результат не повинна замінювати підготовку. Вона має підтримувати готовність виконувати необхідну роботу, навіть якщо шлях буде довшим і складнішим, ніж очікувалося.

Саме тому, на думку учасників форуму, підготовка громад до членства в ЄС має починатися вже зараз із формування професійних команд, конкурентних ідей і розвитку інституційної спроможності. Без цього навіть доступні європейські програми можуть залишитися нереалізованими.