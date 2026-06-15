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15 червня 2026, 21:46

Диверсії на залізниці: на Черкащині агент ворога проведе за ґратами 12 років

15 червня 2026, 21:46
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Фото: СБУ
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За доказовою базою Служби безпеки тюремний строк отримав російський агент, якого СБУ викрила у липні 2024 року на підготовці серії диверсій у Черкаській області

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

Як встановило розслідування, він намагався знищити релейні шафи сигнальної установки, що регулюють рух поїздів на одній з магістральних ліній залізничного сполучення регіону.

Для виконання завдання ворога зловмисник придбав вогнезахисні рукавиці та каністру з легкозаймистою сумішшю, яку мав вилити на технологічне обладнання Укрзалізниці і підпалити.

За допомогою диверсій рашисти сподівалися порушити логістику вантажних перевезень територією центрального регіону України.

Чоловіка затримали на спробі підпалу релейної шафи.

За матеріалами справи, замовлення РФ виконував місцевий безробітний, який погодився працювати на ворога в обмін на гроші.

До уваги російських спецслужбістів він потрапив, коли шукав "легкі заробітки" у Телеграм-каналах.

Під час обшуку в зловмисника вилучено знаряддя злочину разом із смартфоном, за допомогою якого він координував підривну діяльність з рашистами.

За матеріалами Служби безпеки агента визнано винним за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).

З урахуванням співпраці зі слідством суд призначив йому 12 років і 1 місяць позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо,що Біляївський районний суд Одеської області визнав місцевого жителя винним у теракті, перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України і знищенні чужого майна шляхом підпалу. Стало відомо, яке покарання він отримав.

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