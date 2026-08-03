На Запоріжжі ворог вдарив по саперах ДСНС під час розмінування
У Запорізькому районі 3 серпня під час проведення робіт із розмінування сапери ДСНС потрапили під прицільну атаку російських військ. Унаслідок удару двох рятувальників було травмовано
Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій, передає RegioNews.
За інформацією відомства, ворожий удар стався саме під час виконання саперами завдань із очищення території від вибухонебезпечних предметів. Постраждалим надали необхідну медичну допомогу.
У ДСНС наголосили, що попри постійну небезпеку та загрозу повторних атак, рятувальники продовжують виконувати свою роботу, ризикуючи власним життям заради безпеки людей та відновлення нормального життя на звільнених і прифронтових територіях.
Обставини атаки та стан травмованих уточнюються.
Нагадаємо, що російський безпілотник цілеспрямовано атакував пожежний автомобіль рятувальників у Херсонській області.