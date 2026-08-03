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03 серпня 2026, 11:49

У Вінниці зафіксували новий температурний рекорд

03 серпня 2026, 11:49
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Фото: pixabay
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У Вінниці синоптики зареєстрували новий температурний рекорд для початку серпня

Про це повідомляє Вінницький обласний центр з гідрометеорології, передає RegioNews.

У неділю, 2 серпня, стовпчики термометрів в обласному центрі піднялися до +34,8 °C. Максимальна температура повітря цього дня перевищила рекордний показник 2017 року на 1,1 °C.

Попередній рекорд для 2 серпня становив +33,7 °C і утримувався протягом дев'яти років.

Нагадаємо, 30 червня у чотирьох містах Житомирської області погода встановила нові температурні рекорди. Стовпчики термометрів піднялися до найвищих позначок за всі роки спостережень.

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