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03 серпня 2026, 16:22

Мільйонні махінації на харчах для Нацгвардії: на Полтавщині судитимуть директора підприємства

03 серпня 2026, 16:22
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Фото: Офіс Генерального прокурора
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Правоохоронці передали до суду справу щодо можливого ухилення від сплати податків під час постачання продуктів харчування для потреб Національної гвардії України

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Підприємство отримало 455 млн грн за постачання продуктів харчування для військової частини Національної гвардії України. Водночас, за даними слідства, його директор не відобразив у податковій звітності частину отриманого доходу та ухилився від сплати майже 9 млн грн єдиного податку.

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора обвинувальний акт стосовно директора підприємства з Полтавщини скеровано до суду.

За даними слідства, упродовж 2022–2023 років підприємство працювало за спрощеною системою оподаткування та постачало продукти харчування для потреб однієї з військових частин Національної гвардії України.

Загальна сума поставок становила 455 млн грн. Однак директор підприємства, за версією слідства, відобразив у податковій звітності не весь дохід, отриманий за поставлену продукцію. Унаслідок цього було занижено суму єдиного податку, що підлягала сплаті до бюджету.

За висновками слідства, до бюджету не надійшло майже 9 млн грн податку.

Директора підприємства обвинувачують в умисному ухиленні від сплати податків у великих розмірах за ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що на Харківщині правоохоронці повідомили про підозру 19-річній мешканці Богодухівського району, яку звинувачують у привласненні понад 50 тисяч гривень у батька загиблого військовослужбовця ЗСУ.

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