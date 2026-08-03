Масований удар по транспортній інфраструктурі Одещини: кількість постраждалих різко зросла

Фото: ДСНС

У Одеській області 3 серпня внаслідок російського удару по об’єкту транспортної інфраструктури попередньо постраждали 10 людей

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій, передає RegioNews .

За інформацією рятувальників, унаслідок атаки було пошкоджено будівлю інфраструктурного об’єкта, а також легкові автомобілі та автобуси, які перебували поблизу. Після влучання виникла пожежа.

Вогнеборці ДСНС оперативно прибули на місце події та ліквідували загоряння, не допустивши подальшого поширення вогню.

До ліквідації наслідків удару залучалися 41 рятувальник та 9 одиниць техніки ДСНС.

Інформація щодо стану постраждалих та остаточних наслідків російської атаки уточнюється.

Нагадаємо, що російські війська вдень 3 серпня завдали удару по транспортній інфраструктурі Одеської області. Внаслідок атаки виникла пожежа на території одного з об'єктів.