На Полтавщині торгували інвалідністю для ухилянтів

Фото: Національна поліція

На Полтавщині викрили схему для ухилення від мобілізації. Організаторами схеми виявились лікарі, які вже отримали свої підозри

Про це повідомляє поліція Полтавської області, передає RegioNews.

За даними слідства, двоє лікарів (завідувач відділення реабілітації та лікар-невропатолог) вносили до офіційної медичної документації неправдиві дані про стан здоров'я військовозобов'язаних.

"Ці документи використовувалися під час проходження відповідних експертних процедур для встановлення груп інвалідності", - з'ясували правоохоронці.

Нагадаємо, СБУ та Нацполіція ліквідували девʼять нових схем ухилення від мобілізації у різних регіонах країни та затримали 23 організаторів. За суми до 23 тисяч доларів ділки сприяли військовозобов’язаним в уникненні призову через підроблені документи або нелегальне переправлення за кордон поза пунктами пропуску.