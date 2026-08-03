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03 серпня 2026, 16:46

На Харківщині ворожі дроні спалили поліцейське авто

03 серпня 2026, 16:46
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Фото: поліція Харківської області
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Вранці 3 серпня під час евакуації цивільних із одного з прифронтових сіл Куп’янського району російські війська атакували два службові автомобілі поліції FPV-дронами

Про це повідомила поліція Харківської області, передає RegioNews.

Удар застав правоохоронців у дорозі до населеного пункту. Поліцейські встигли вистрибнути з автомобілів та сховатися в укриття за лічені секунди до влучання.

Унаслідок атаки один службовий транспортний засіб був повністю знищений, інший - пошкоджений. На щастя, ніхто з поліцейських не постраждав.

Попри загрозу повторних ударів та втрату транспорту, правоохоронці із прифронтового села поліцейські вивезли трьох місцевих мешканців віком 72, 64 та 61 рік. Усіх евакуйованих доставили до Харкова, де вони отримають необхідну допомогу та підтримку.

Нагадаємо, що у Одеській області 3 серпня внаслідок російського удару по об’єкту транспортної інфраструктури попередньо постраждали 10 людей.

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