На Рівненщині під час купання загинула 15-річна дівчина
Трагічний випадок стався пізно ввечері 2 серпня у водоймі поблизу села Жобрин Рівненського району
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.
Повідомлення до Служби порятунку о 21:24. До пошукової операції залучили водолазів та бійців ДСНС. Рятувальники забезпечували освітлення та обстеження території.
У результаті з води дістали тіло 15-річної дівчини без ознак життя.
Обставини загибелі неповнолітньої з'ясовують правоохоронці.
Нагадаємо, ввечері 1 серпня на Рівненщині тяжко травмувався 17-річний юнак, коли стрибнув з пірсу та вдарився об дно.
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