Фото: ДСНС

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Повідомлення до Служби порятунку о 21:24. До пошукової операції залучили водолазів та бійців ДСНС. Рятувальники забезпечували освітлення та обстеження території.

У результаті з води дістали тіло 15-річної дівчини без ознак життя.

Обставини загибелі неповнолітньої з'ясовують правоохоронці.

Нагадаємо, ввечері 1 серпня на Рівненщині тяжко травмувався 17-річний юнак, коли стрибнув з пірсу та вдарився об дно.