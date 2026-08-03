На Київщині під час пожежі стерні загинула людина

Фото: ДСНС

У Білоцерківському районі Київської області рятувальники ліквідували пожежу стерні на території приватного домоволодіння. Під час гасіння вогню було виявлено загиблу людину, ще одна особа постраждала

Про це повідомили у ДСНС Київщини, передає RegioNews .

Повідомлення про загоряння надійшло до Служби порятунку сьогодні о 12:20. Пожежа сталася у селі Мазепинці на вулиці Садовій.

На місце події прибули рятувальники. По прибуттю вони встановили, що на території приватного домоволодіння горить стерня.

Пожежу вдалося ліквідувати о 12:41.

За даними рятувальників, унаслідок пожежі загинула особа 1951 року народження, ще одна людина отримала травми.

Наразі причини виникнення пожежі встановлюються.

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