Потужні вибухи у Дніпрі: росіяни атакували склади
У Дніпрі вдень 3 серпня стались вибухи. У ОВА підтвердили ворожу атаку
Про це повідомляє голова ОВА, передає RegioNews.
За словами Олександра Ганжі, росіяни атакували Дніпро. Внаслідок обстрілу загорілись склади, в яких зберігали продукти харчування.
Також раніше повідомляли про постраждалих внаслідок атаки на АЗС у Криворізькому районі. Один із постраждалих у важкому стані. Чоловіки 53, 46, 20 років та жінки 51 і 60 років у стані середньої тяжкості. Троє людей загинули: серед них 8-річний хлопчик.
Нагадаємо, раніше російський безпілотник цілеспрямовано атакував пожежний автомобіль рятувальників у Херсонській області.
Масований удар по транспортній інфраструктурі Одещини: кількість постраждалих різко зрослаВсі новини »
03 серпня 2026, 15:55На Запоріжжі ворог вдарив по саперах ДСНС під час розмінування
03 серпня 2026, 15:40У лікарні Дніпра вночі сталася пожежа: одна людина загинула
03 серпня 2026, 08:47
02 серпня 2026
Мобілізація, каліцтва, ПТСР: створювати сім'ї в Україні стало складніше
Нестабільність і криза в Україні не сприяють створенню міцної сім'ї та бажанню народити дитину. Про це свідчить велика кількість розлучень та зниження шлюбів. Інша проблема – скорочення кількості чоло...
01 серпня 2026
Прифронтові жнива: знищений врожай, скалічені життя і збитки для бізнесу
Чуйка, бронежилет і шолом. Нині це звичайні атрибути фермера на Херсонщині. У деяких районах спокійніше, та чим ближчий Дніпро, який розділяє звільнену праву і окуповану ліву частину області, тим біль...
31 липня 2026
Кінець тіньової вертикалі: справа Арахамії руйнує керованість парламенту та ставить Банкову перед вибором
Слідчі дії щодо найближчого оточення Давида Арахамії свідчать про те, що Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) впритул наблизилися до процесуального...
15 липня 2026
"Самопоміч" замість "Свободи": як змінюється влада на Тернопільщині
У Тернопільській області починає формуватися влада із "Самопомочі", яка змінює "Свободу"
Зрадив рідну Каховку заради кресла в окупаційній раді: ексдепутат отримав заочний вирок
03 серпня 2026, 17:59"Кримський рубильник off": СБС влаштували масовий блекаут окупантам на Донеччині та в Криму
03 серпня 2026, 17:41На Черкащині у чоловіка вилучили автомати, гранатомети та тисячі набоїв
03 серпня 2026, 17:27Громадам доведеться конкурувати за гроші ЄС: експерти пояснили чому
03 серпня 2026, 17:05На Київщині під час пожежі стерні загинула людина
03 серпня 2026, 16:59На Харківщині ворожі дроні спалили поліцейське авто
03 серпня 2026, 16:46Кохання для ухилянта: у Києві викрили схему зі шлюбами
03 серпня 2026, 16:35Мільйонні махінації на харчах для Нацгвардії: на Полтавщині судитимуть директора підприємства
03 серпня 2026, 16:22Масований удар по транспортній інфраструктурі Одещини: кількість постраждалих різко зросла
03 серпня 2026, 15:55
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Мобілізація, каліцтва, ПТСР: створювати сім'ї в Україні стало складніше
Прифронтові жнива: знищений врожай, скалічені життя і збитки для бізнесу