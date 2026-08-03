Потужні вибухи у Дніпрі: росіяни атакували склади

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Про це повідомляє голова ОВА, передає RegioNews.

За словами Олександра Ганжі, росіяни атакували Дніпро. Внаслідок обстрілу загорілись склади, в яких зберігали продукти харчування.

Також раніше повідомляли про постраждалих внаслідок атаки на АЗС у Криворізькому районі. Один із постраждалих у важкому стані. Чоловіки 53, 46, 20 років та жінки 51 і 60 років у стані середньої тяжкості. Троє людей загинули: серед них 8-річний хлопчик.

Нагадаємо, раніше російський безпілотник цілеспрямовано атакував пожежний автомобіль рятувальників у Херсонській області.