06 квітня 2026, 17:42

У Харкові затримали чоловіка, який вдарив ножем військовослужбовця ТЦК

фото: Головне управління Національної поліції в Харківській області
Поліцейські Харкова затримали чоловіка, який напав на військовослужбовця ТЦК під час заходів оповіщення

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на поліцію Харківщини.

За даними правоохоронців, подія сталася вранці 6 квітня у місті Харкові. Під час роботи мобільної групи Індустріального об’єднаного районного ТЦК та СП невідомий, намагаючись уникнути перевірки військово-облікових документів, почав тікати.

"Правопорушник кинув у бік військовослужбовця дві тренувальні гранати, здійснив два постріли з пневматичного пістолета та завдав ножового поранення в ділянку живота одному із військовослужбовців, після чого зник з місця події", – йдеться у повідомленні поліції.

Нападником виявився 55-річний чоловік. Його вже затримали. За скоєне йому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 12 років.

Як повідомлялось, у Харкові працівника ТЦК вдарили ножем у живіт. За даними місцевого ТЦК та СП, зловмисник перебував у розшуку, а після нападу на військового втік.

