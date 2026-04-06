У Харкові затримали чоловіка, який вдарив ножем військовослужбовця ТЦК

Поліцейські Харкова затримали чоловіка, який напав на військовослужбовця ТЦК під час заходів оповіщення

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на поліцію Харківщини.

За даними правоохоронців, подія сталася вранці 6 квітня у місті Харкові. Під час роботи мобільної групи Індустріального об’єднаного районного ТЦК та СП невідомий, намагаючись уникнути перевірки військово-облікових документів, почав тікати.

"Правопорушник кинув у бік військовослужбовця дві тренувальні гранати, здійснив два постріли з пневматичного пістолета та завдав ножового поранення в ділянку живота одному із військовослужбовців, після чого зник з місця події", – йдеться у повідомленні поліції.

Нападником виявився 55-річний чоловік. Його вже затримали. За скоєне йому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 12 років.

Як повідомлялось, у Харкові працівника ТЦК вдарили ножем у живіт. За даними місцевого ТЦК та СП, зловмисник перебував у розшуку, а після нападу на військового втік.