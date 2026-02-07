16:59  07 лютого
14:05  07 лютого
13:06  07 лютого
Українські прикордонники знищили 2 ворожі танки на Донеччині
07 лютого 2026, 12:35

У горах Буковини прикордонники врятували від смерті чоловіка, який намагався втекти до Румунії

07 лютого 2026, 12:35
фото: ДПСУ
У ніч на 7 лютого прикордонники відділу «Селятин» спільно із рятувальниками відшукали чоловіка, який втратив орієнтування неподалік кордону та просив про допомогу

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Спільними зусиллями прикордонники та рятувальники швидко відшукали чоловіка. Він з травмою голови та ознаками обмороження перебував у непритомному стані.

Постраждалому була надана домедична допомога та здійснено транспортування до лікарні.

Як з’ясувалось, житель Херсонської області 1995 року народження намагався незаконно потрапити до Румунії, проте не розрахував свої сили та звернувся до підрозділу ДСНС по допомогу.

Нагадаємо, на Буковині затримали групу чоловіків та їхніх провідників. За втечу до сусідньої Румунії вони сплатили 45 тисяч євро.

05 лютого 2026
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Російські спецслужби не залишають у спокої навіть найвіддаленіші від фронту регіони України
04 лютого 2026
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
З початком повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла з 2,7 млн до 3,4 млн осіб. Попри необхідність кращої підтримки постраждалих, реальність свідчить про безліч перешкод в ...
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
07 серпня 2025
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
