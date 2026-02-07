У горах Буковини прикордонники врятували від смерті чоловіка, який намагався втекти до Румунії

фото: ДПСУ

У ніч на 7 лютого прикордонники відділу «Селятин» спільно із рятувальниками відшукали чоловіка, який втратив орієнтування неподалік кордону та просив про допомогу

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Спільними зусиллями прикордонники та рятувальники швидко відшукали чоловіка. Він з травмою голови та ознаками обмороження перебував у непритомному стані.

Постраждалому була надана домедична допомога та здійснено транспортування до лікарні.

Як з’ясувалось, житель Херсонської області 1995 року народження намагався незаконно потрапити до Румунії, проте не розрахував свої сили та звернувся до підрозділу ДСНС по допомогу.

Нагадаємо, на Буковині затримали групу чоловіків та їхніх провідників. За втечу до сусідньої Румунії вони сплатили 45 тисяч євро.