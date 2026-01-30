Українські прикордонники уразили реактивну систему залпового вогню окупантів
На півдні пілоти дронів Державної прикордонної служби України продовжують успішно нищити російських загарбників
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.
Завдяки професійній та злагодженій роботі екіпажів БпЛА спільно з Силами оборони цього разу було виявлено та уражено ворожу реактивну систему залпового вогню "Тип-63", яку всіляко намагалися замаскувати.
В результаті влучання, почалося активне детонування боєкомплекту.
Тип 63 – це реактивна система залпового вогню китайського виробництва калібру 107 мм.
Нагадаємо, на днях українські прикордонники знищили рідкісну машину росіян. Наші FPV-дрони знищили новітній ворожий РЕБ на Південно-Слобожанському напрямку.
