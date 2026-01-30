18:39  30 січня
В Україну йдуть морози до -28 градусів
17:58  30 січня
Топ-посадовця КМДА підозрюють у недекларуванні бізнесу за кордоном
15:10  30 січня
На Полтавщині автівка вилетіла з дороги та перекинулась: постраждали дві людини
30 січня 2026, 17:09

Українські прикордонники уразили реактивну систему залпового вогню окупантів

30 січня 2026, 17:09
фото: ДПСУ
На півдні пілоти дронів Державної прикордонної служби України продовжують успішно нищити російських загарбників

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Завдяки професійній та злагодженій роботі екіпажів БпЛА спільно з Силами оборони цього разу було виявлено та уражено ворожу реактивну систему залпового вогню "Тип-63", яку всіляко намагалися замаскувати.

В результаті влучання, почалося активне детонування боєкомплекту.

Тип 63 – це реактивна система залпового вогню китайського виробництва калібру 107 мм.

Нагадаємо, на днях українські прикордонники знищили рідкісну машину росіян. Наші FPV-дрони знищили новітній ворожий РЕБ на Південно-Слобожанському напрямку.

ДПСУ війна втрати росіян відео РСЗВ
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
