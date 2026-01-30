Українські прикордонники уразили реактивну систему залпового вогню окупантів

фото: ДПСУ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Завдяки професійній та злагодженій роботі екіпажів БпЛА спільно з Силами оборони цього разу було виявлено та уражено ворожу реактивну систему залпового вогню "Тип-63", яку всіляко намагалися замаскувати.

В результаті влучання, почалося активне детонування боєкомплекту.

Тип 63 – це реактивна система залпового вогню китайського виробництва калібру 107 мм.

Нагадаємо, на днях українські прикордонники знищили рідкісну машину росіян. Наші FPV-дрони знищили новітній ворожий РЕБ на Південно-Слобожанському напрямку.