З України намагалися вивезти колекцію історичних артефактів

Фото: ДПСУ

Вдень 12 січня у пункті пропуску "Дяківці" прикордонники разом із митниками завадили вивезенню з України цінних артефактів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Колекцію старовини знайшли в багажнику мікроавтобуса Mercedes, яким українець прямував до Румунії.

Серед вилученого – 39 бронзових скіфських наконечників до стріл, скіфська прив’язна сокира та 16 старовинних монет різних номіналів.

Усі предмети передали на експертизу, яка має підтвердити їхню культурну та історичну цінність.

Про випадок повідомили СБУ, оскільки в діях водія є ознаки контрабанди культурних цінностей (ст. 201 ККУ).

Нагадаємо, у грудні українка намагалася таємно вивезти до Болгарії старовинні монети, викарбувані орієнтовно у IV–II століттях до нашої ери.