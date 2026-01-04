Фото: соцмережі

Про це йдеться в Указі на сайті очільника держави, передає RegioNews.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про тимчасове виконання обов’язків голови Державної прикордонної служби України Валерієм Вавринюком. Документ оприлюднено на офіційному сайті глави держави 4 січня 2026 року (Указ №10/2026).

До призначення Вавринюк обіймав посаду першого заступника голови Держприкордонслужби. Як зазначено в указі, йому доручено тимчасово виконувати обов’язки керівника відомства до призначення постійного очільника.

Рішення про призначення в.о. голови ДПСУ відбувається в рамках кадрових змін у системі силових відомств, спрямованих на забезпечення стабільної роботи прикордонних підрозділів та охорони державного кордону.

У відомстві Вавринюк відповідає за координацію діяльності прикордонних загонів, контроль за охороною кордону та взаємодію з іншими складовими Сил оборони й правоохоронних органів. Його призначення має забезпечити безперервність управління відомством у період зміни керівництва.

Раніше повідомлялося, президент Володимир Зеленський під час наради з міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком визначили кандидатури для призначення нового очільника ДПСУ.

Нагадаємо, Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко призначив Сергія Дейнеко, який понад шість років очолював Державну прикордонну службу, радником очільника МВС України.