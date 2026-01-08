На Буковині легковик вилетів у кювет та перекинувся: постраждала водійка
ДТП трапилася 7 січня на ділянці автодороги Т-2604 в селі Остриця Чернівецького району
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Водійка Аudi А4, жителька Чернівців, не впоралася з керуванням, внаслідок чого автівка з’їхала у кювет та перекинувся.
Внаслідок аварії 37-річна жінка отримала травми. Її госпіталізували.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці з’ясовують всі обставини автопригоди.
Нагадаємо, ввечері 6 січня на Житомирщині легковик вилетів з дороги та врізався у стовп. Від отриманих травм 55-річний водій загинув на місці.
