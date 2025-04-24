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24 апреля 2025, 10:18

Ввоз авто из стран ЕС якобы для нужд ВСУ: на Буковине будут судить иностранца

24 апреля 2025, 10:18
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фото: БЭБ
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В Черновицкой области завершили досудебное расследование по делу о незаконном ввозе автомобилей под видом гуманитарной помощи

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Бюро экономической безопасности.

В течение 2024 года гражданин Молдовы незаконно ввез в Украину 22 автомобиля без уплаты таможенных платежей. Авто оформляли как гуманитарную помощь якобы для нужд ВСУ, а в дальнейшем реализовывали за наличку.

Во время обыска на одной из автостоянок правоохранители изъяли автомобиль, который злоумышленник пытался продать, документы на транспортные средства, деньги и мобильный телефон.

Обвинительный акт направлен в суд. Фигуранту грозит штраф или от 3 до 6 лет лишения свободы.

Напомним, ранее отправили под суд жителя Киевской области за контрабанду автомобилей под видом гуманитарной помощи.

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