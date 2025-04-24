Ввоз авто из стран ЕС якобы для нужд ВСУ: на Буковине будут судить иностранца
В Черновицкой области завершили досудебное расследование по делу о незаконном ввозе автомобилей под видом гуманитарной помощи
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Бюро экономической безопасности.
В течение 2024 года гражданин Молдовы незаконно ввез в Украину 22 автомобиля без уплаты таможенных платежей. Авто оформляли как гуманитарную помощь якобы для нужд ВСУ, а в дальнейшем реализовывали за наличку.
Во время обыска на одной из автостоянок правоохранители изъяли автомобиль, который злоумышленник пытался продать, документы на транспортные средства, деньги и мобильный телефон.
Обвинительный акт направлен в суд. Фигуранту грозит штраф или от 3 до 6 лет лишения свободы.
Напомним, ранее отправили под суд жителя Киевской области за контрабанду автомобилей под видом гуманитарной помощи.