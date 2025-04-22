На Буковине фотоловушка и дрон помогли задержать нарушителей границы
В Черновицкой области нарушителей границы задержали с помощью современных технических средств
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.
Так, в объектив фотоловушки пограничников, установленной на одном из горных участков государственной границы с Румынией, попали двое мужчин, двигавшихся в сторону соседней страны. На перехват выдвинулась группа реагирования, в состав которой входил оператор БПЛА.
Задержанными оказались жители Днепропетровской и Запорожской областей 1981 и 1994 годов рождения. Мужчины планировали через горы добраться до Румынии, используя онлайн карту.
В отношении задержанных составлены материалы об административном правонарушении. Им грозит штраф.
Напомним, на Буковине обнаружили мертвым курсанта Национальной академии ГПСУ.